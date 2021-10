Hans Vanaken, candidat au onze ? "Il faut rester réaliste"

Hans Vanaken était le premier Diable de la semaine de Ligue des Nations à se présenter en conférence de presse, ce lundi. Un beau symbole pour un joueur longtemps critiqué en sélection.

Les derniers matchs de Hans Vanaken (29 ans) avec la Belgique ont fait taire les critiques : un but et un assist en Estonie, deux assists contre la Tchéquie, le Brugeois a haussé son niveau de jeu et enfin semblé autre chose que l'ombre de lui-même en sélection. "Ca me fait plaisir d'avoir pu marquer des points lors des derniers matchs. Je suis dans une bonne forme, car après j'ai pu performer en Ligue des Champions aussi à deux reprises", se réjouissait-il ce lundi.

"Je ne sais pas si je sens que mon statut a changé, mais disons que j'ai prouvé que je pouvais apporter quelque chose à l'équipe. On verra si ça me mènera à du temps de jeu jeudi", tempère Hans Vanaken. Car pas question de devenir exigeant : le double Soulier d'Or sait que la concurrence est forte. "Déçu de ne pas jouer ? Je ne peux pas dire ça, il faut rester réaliste quand on voit la qualité qu'il y a ici à chaque poste", pointe-t-il. "Je peux jouer à deux postes, un peu plus défensif ou plus près de l'attaquant. Si je ne joue pas, ça ne changera rien à ma motivation. Après tout, j'ai passé l'Euro dans la tribune".