L'esthète et la valeur du travail

Luka Eslner reçoit, dans notre championnat, une superbe opportunité de travailler dans un grand club. Le bon moment pour le Slovène?

La nouvelle est tombée de façon officielle ce jeudi matin: Luka Elsner est le nouveau coach du Standard. Il remplace donc, avec Will Still, le staff précédent qui était composé de Leye, Asselman et Deflandre. Pour les deux hommes, le travail commencera lundi, avec les premiers entraînements et la composition totale du staff.

© photonews

En étant nommé à ce poste, Luka Elsner reçoit une belle opportunité dans un club du top belge, qui a des ambitions et qui génère des attentes. Certains pourront dire que vu les résultats le club liégeois n'est plus aussi grand, mais au niveau de la pression médiatique et des supporters, c'est le top 3 en Belgique.

Mais qui est le Slovène en tant que coach? D'abord, c'est un esthète du ballon. Il aime le beau jeu, que son équipe puisse se créer des occasions avec du mouvement, trouver l'homme libre et que son équipe cherche le un contre un sur les ailes. Au niveau du système de jeu, Elsner est un homme qui sait s'adapter non seulement à son noyau, mais aussi à son adversaire. A ses yeux, l'animation compte bien plus que le positionnement de base.

© photonews

Mais le coach passé par l'Union et Amiens est aussi un homme exigeant. Avec lui, ses joueurs ont des droits mais aussi des obligations envers l'équipe. Il attend une implication de tous les instants et n'hésite pas à écarter celui qui ne ne fond pas dans le moule. Les joueurs vont devoir tout donner sur le terrain, aller dans le contre-pressing et jouer pour l'équipe.

Sur la longueur, sa méthode peut réussir au Standard, mais cela prendra du temps non seulement de fédérer un groupe, mais de mettre en place les automatismes nécessaires pour la réussite de son plan de jeu. Il a une opportunité en or, à lui de la saisir.