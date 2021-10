La valeur de Manchester United a explosé grâce à Cristiano Ronaldo

Douze ans après son départ pour le Real Madrid en 2009, la star portugaise a fait son retour à Old Trafford cet été.

Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United et cette arrivée coïncide avec une forte hausse de la valeur du club, comme l'indique The Sun. Il est question d'une augmentation d’environ 645 millions d’euros en seulement 54 jours. Dedans, on retrouve surtout la qualification en Ligue des Champions, les nombreux accords commerciaux ainsi que le retour des supporters à Old Trafford, et donc des revenus liés à la billetterie.