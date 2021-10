Entre Navas et Donnarumma, Manuel Neuer a sa préférence

Le gardien de but du Bayern Munich regarde, de loin, le duel pour le poste de numéro 1 du PSG entre Donnarumma et Navas.

Dans un entretien accordé au journal Bild am Sonntag, le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer s’est prononcé sur la concurrence entre les portiers Keylor Navas (34 ans, 8 matchs toutes compétitions cette saison) et Gianluigi Donnarumma (22 ans, 4 matchs toutes compétitions cette saison) au Paris Saint-Germain.

"C'est une situation difficile, a commenté l’Allemand. A Barcelone, c'était la même chose avec Marc-André ter Stegen et Claudio Bravo. L'un jouait en coupe nationale et en Ligue des Champions, et l'autre jouait le championnat. Pour moi, il est important d'avoir du rythme."

Apparemment, Neuer n’est pas fan de l’alternance choisie par l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino.