Un nouveau départ acté du côté d'Anderlecht

Les départs s'enchaînent du côté des équipes de jeunes à Anderlecht. Après le départ d'Angel Cortes, c'est un autre nom qui quitte le club.

Le Sporting d'Anderlecht connaît quelques changements dans son organigramme ces derniers mois. Récemment, c'est Angel Cortes qui avait fait ses adieux au club.

En charge de la RSCA Academy, il avait rejoint le club en 2021 sur conseil de Jean Kindermans. Et aujourd'hui, c'est un autre entraîneur des jeunes qui quitte le Sporting.

Ainsi, Jeroen Chantrain a annoncé son départ du RSCA dans un long message sur les réseaux sociaux. Chantrain était en charge de l'encadrement des équipes U13 et U14 du club.

"Ce n'est pas un adieu, mais simplement un au revoir"

"À l'issue de cette saison, je prendrai congé du RSC Anderlecht après y avoir passé plus de six ans. Ce club, empreint de chaleur, restera éternellement dans mon cœur. J'y ai croisé des personnes exceptionnelles, débordantes de passion et d'énergie", a-t-il écrit.

"J'ai eu l'opportunité de collaborer avec de grands talents. Je leur suis infiniment reconnaissant ! Ils ont contribué à mon épanouissement, tant personnel que professionnel. Chaque jour, c'était un plaisir de les retrouver et de travailler ensemble dans un but commun : améliorer les jeunes talents."

"Mes collègues m'ont soutenu dans mon développement. Ces individus me sont précieux et sont devenus des amis. Intégrer le RSCA était un rêve de jeunesse. Mais plus que tout, je suis honoré d'avoir été une partie intégrante du véritable Neerpede. Ce n'est pas un adieu, mais simplement un au revoir."