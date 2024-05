Alexander Blessin sur le départ cet été ? Le coach de l'Union répond sans détour

L'Union Saint-Gilloise jouera son dernier match de la saison ce dimanche face au Racing Genk. Les hommes d'Alexander Blessin peuvent encore espérer un titre de champion de Belgique.

En gagnant face au Cercle de Bruges dimanche dernier, l'Union Saint-Gilloise s'est donné le droit d'encore être dans la course au titre. Les Bruxellois sont 3e, à 3 points du leader, le Club de Bruges. Le RSC Anderlecht est à égalité de points de l'Union et peut lui aussi être champion.

L'Union aura de toute façon réalisé une bonne saison, indépendamment de l'issue de la dernière journée. Ils ont dominé la phase classique et ont remporté la Coupe de Belgique.

Alexander Blessin ne compte pas quitter l'Union cet été

Cela est dû en grande partie au travail du coach, Alexander Blessin, qui a repris l'équipe après le départ de Karel Geraerts l'été dernier. Mais alors qu'il lui reste un an de contrat à l'Union, plusieurs rumeurs circulent au propos de Blessin : pourrait-il tenter un nouveau challenge la saison prochaine ?

Questionné à ce sujet ce vendredi en conférence de presse, il a répondu sans détour : "J’ai ce contrat et je suis content. Pour moi, en ce moment, il n’y a aucune raison (de partir). Mais en foot, vous ne pouvez jamais dire : 'C’est comme cela, c’est clair'. Actuellement, je suis très heureux d’être le coach de ce club fantastique", relate Sudinfo.

"Mais en football, vous ne pouvez jamais dire : 'C’est comme cela, c’est clair'. Actuellement, je suis très heureux d’être le coach de ce club fantastique. Il devrait vraiment arriver une grande chose pour que je quitte cette situation. Après le match la semaine dernière, on s’est assis autour de la table avec Philippe Bormans. On a parlé concrètement du contrat et de ma situation, de la façon dont nous pouvons résoudre certaines choses. Bien sûr, on doit encore parler. Mais je suis très content de représenter ce club fantastique."