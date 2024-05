"Si un jour, on m'avait dit que j'allais entraîner Eden Hazard..."

Eden Hazard, et d'autres joueurs Belges, vont prendre part à la Kings Cup prochainement. Une équipe coachée par Rocky Peeters.

La Kings World Cup 2024 va débuter ce week-end au Mexique. Une compétition dans laquelle on retrouve 32 équipes dont la Belgique avec un format particulier puisque l'équipe qui gagne deux matchs fils en huitièmes de finale alors qu'avec une seule victoire, une équipe doit disputer un barrage avant les huitièmes.

Le Final Four de la Kings Wolrd Cup se déroulera dans le stade de Monterrey sous un format classique comme une Coupe du monde.

La Belgique, dont le nom sera Deptostra FC, est menée par l'influenceuse flamande Celine Dept, YouTubeuse et fan de football. Parmi les joueurs, on retrouvera un certain Eden Hazard.

Vermaelen aurait pu jouer avec Hazard

"Si on m’avait dit que je serais un jour le coach d’Eden Hazard, je ne l’aurais jamais cru. C’est Céline Dept qui m’a contacté", a confié Rocky Peeters, coach pour l'occasion, dans des propos rapportés par la Dernière Heure.

"Je dois dire que j’étais un peu impressionné de le rencontrer mais Eden est comme on le voit à la télé : super sympa et très détendu. On a pu faire des exercices pour mieux appréhender le jeu."

Peeters a confié qu'il avait un accord avec Thomas Vermaelen mais le déplacement de la compétition de Barcelone au Mexique a changé les plans de l'ancien Diable Rouge pour des raisons familiales.

Voici l'équipe belge : Eden Hazard, Ethan Hazard, Nabil Jaadi, Jordy Gillekens, Seppe Brulmans, Lillo Guarneri, Hamza Massoudi, Dario Oger, Samir Boumhand, Yannis Salibur, Thomas Chesneau, Pieter Kempeneers, Viktor Boone.