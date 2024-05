Un ancien d'Anderlecht prend la défense de Kompany : "Il y a une phrase que je n'oublierai jamais"

Vincent Kompany est en route pour le Bayern Munich. Un transfert qui fait couler beaucoup d'encre après avoir été relégué avec Burnley.

Vincent Kompany se rapproche de plus en plus d'une signature au Bayern Munich comme nouvel entraîneur du club. Au cours des deux dernières années, certains évoquaient un football trop "naïf" de la part du Belge.

Willem Weijs était l'assistant de Kompany à Anderlecht et n'est certainement pas d'accord avec ces déclarations. "Ce qui distingue Kompany des autres entraîneurs, c'est justement cette fermeté", déclare le Néerlandais à Het Nieuwsblad.

"Il a sa propre marque et est convaincu que c'est le meilleur chemin vers le succès. Le budget de Burnley en Premier League n'était pas assez grand, mais en Championship, tout le monde disait: wow."

Van Crombrugge défend Kompany

Même Hendrik Van Crombrugge, son gardien à Anderlecht, ne comprend pas. "Naïf? Pas du tout. Vincent est très têtu. Une phrase que je n'oublierai jamais. Quand les choses ont commencé à s'agiter à Anderlecht, il m'a dit un jour: 'Je veux être jugé uniquement sur mes propres choix et non sur des choix qui m'ont été imposés.'"

"Il a toujours suivi sa vision des choses, même s'il recevait des conseils bien intentionnés. Vincent sera toujours comme ça. Cette année difficile en Angleterre l'a probablement rendu plus mature."

Maintenant, il se retrouve dans un vestiaire où des gars comme Neuer et Müller n'hésiteront pas à exprimer leur désaccord si quelque chose les dérange. "Il va avoir un vestiaire plus mature qu'à Anderlecht et Burnley", déclare Van Crombrugge. "Avec beaucoup d'intelligence footballistique. Ce sera un avantage pour l'application de sa vision."