Cité comme le remplaçant de Wouter Vrancken à Genk, il sort du bois : "Je ne veux pas mentir..."

Wouter Vrancken et Genk, c'est fini. Le coach quitte les Limbourgeois et rejoindra La Gantoise.

L'été sera mouvementé chez les Limbourgeois. Le KRC Genk est à la recherche d'un successeur à Wouter Vrancken, arrivé du KV Malines à l'été 2022.

Parmi les potentiels remplaçants de Vrancken, on retrouve Thorsten Fink, qui entraîne du côté du grand rival, Saint-Trond. L'Allemand a convaincu cette saison à la tête des Canaris.

Thorsten Fink cité à Genk : le coach de STVV répond aux rumeurs

Questionné en conférence de presse ce vendredi quant à son avenir, Fink n'a pas démenti un potentiel départ...tout en prenant bien évidemment le soin d'entretenir le flou.

"On me pose souvent la question, mais j'ai encore un an de contrat et je n'ai encore parlé à personne", a déclaré Fink selon Het Laatste Nieuws.

"J'ai entendu dire que des clubs s'intéressaient à moi, oui. Dans le football, il y a beaucoup de menteurs, mais je ne veux pas en faire partie. Je ne veux mentir à personne. Il y a de l'intérêt, y compris pour mes joueurs. C'est normal et cela signifie que nous avons fait une bonne saison", a-t-il continué.