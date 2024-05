Un ancien Brugeois prévient le Club : "Le Cercle ne leur fera jamais de cadeau"

Un derby décidera donc si le Club Bruges est champion de Belgique ou non... Lorenzo Staelens pense que le Cercle peut créer la surprise.

Bien que selon l'ancien joueur du Club et ancien entraîneur du Cercle, les chances soient clairement du côté du Club. "Il y a une bonne organisation. Odoi est un facteur important avec sa polyvalence, Nielsen et Vetlesen ont renforcé le milieu de terrain et ont été utiles contre Anderlecht", analyse-t-il dans Krant Van West Vlaanderen.

"Vanaken était à nouveau le maître d'orchestre et Thiago ne leur a pas vraiment manqué. Vous sentez qu'il y a une unité, qu'ils tirent tous dans le même sens et qu'ils veulent absolument ce titre. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils ne le recevront pas en cadeau de la part du Cercle."

Le Cercle a un style de jeu très différent, qui peut surprendre. Beaucoup plus axé sur le pressing. "Sous Muslic, le Cercle est devenu une équipe forte, difficile à jouer, avec en plus un attaquant comme Denkey qui marque facilement."

Un point suffit au Club pour devenir champion. "Oui, c'est un risque. Ce sera un match très difficile pour le Club. Aussi parce que la pression monte et peut être néfaste, peut provoquer de l'incertitude, comme nous l'avons vu dimanche aussi à Anderlecht."

En tout cas, les supporters du Cercle seraient ravis s'ils mettaient des bâtons dans les roues de leur rival. "Les joueurs non, ils jouent pour une place en Europe. Mais si Cercle empêchait le Club de devenir champion, je pense que cela provoquerait une grande euphorie chez les supporters du Cercle."