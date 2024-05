Vers un score de forfait ? Le Standard plaide la force majeure après l'annulation de la rencontre face à Westerlo

Le Standard vit une fin de saison très agitée. Pour montrer leur mécontentement, les supporters ont forcé l'annulation de la rencontre à domicile face à Westerlo.

Le 10 mai dernier, les Ultras du Standard ont considéré que la coupe était pleine et ont décidé d'agir. Il ont bloqué le centre d'entraînement et ainsi forcé l'annulation de la rencontre à Sclessin face à Westerlo.

Suite à ces faits, le procureur a réclamé un score de forfait (0-5) à l'encontre du club liégeois. Ces trois points pourraient peser dans la balance, Westerlo pouvant terminer devant le Standard au classement des Play-offs.

Le Procureur a rappelé “qu’il serait déplorable qu’il y ait des conséquences sportives au comportement des supporters", cite la Dernière Heure.

Westerlo ne souhaite pas rejouer la rencontre et préfère ainsi un score de forfait. Le Standard invoque le cas de force majeure. Le club estime qu'au vu de la situation - des menaces de mort envers le CEO Pierre Locht ayant notamment été proférées - considère qu'il aurait été trop dangereux de forcer le passage.

"On sait que la saison a été mauvaise, et on se réjouit qu’elle se termine, mais on voulait aller au bout. Jouer. On n’a jamais eu la volonté de ne pas jouer ce match", a déclaré la représentante juridique du Standard Anne Cools.

Cette dernière estime qu'"il n'y a pas de faute juridique dans le chef du Standard". L’affaire a été mise en délibéré, son jugement devrait être rendu d'ici 15 jours.