Vertonghen a raison : c'est du grand n'importe quoi

Jan Vertonghen a exprimé ses préoccupations concernant le calendrier de la JPL pour la saison prochaine sur les réseaux sociaux jeudi. Le joueur le plus expérimenté du championnat sent déjà l'orage arriver.

La Jupiler Pro League va commencer le vendredi 26 juillet, soit 12 jours après la fin de l'Euro. Comme Anderlecht devra très probablement lancer son aventure européenne en août, le club a décidé de reprendre les entraînements le 17 juin (!), 22 jours après la fin du championnat. Les internationaux qui participent à l'Euro bénéficieront de repos supplémentaire, mais bon...

Si des critiques pourraient voir le jour concernant les plaintes des joueurs, il ne faut pas oublier qu'un footballeur, dont le corps est son outil de travail et sur lequel son avenir dépend, doit être en mesure de le maintenir en forme. Si une personne lambda peut travailler malgré une petite douleur au pied, au genou ou aux muscles. Pour un sportif de haut niveau, c'est différent.

Hans Vanaken et Brandon Mechele sur un rythme fou

La surcharge de travail est devenue l'une des plus grandes préoccupations des entraîneurs et de leur staff médical ces dernières années. Sur le banc, il y a toujours quelqu'un qui surveille quand les joueurs sont dans le rouge, et les remplacements sont effectués en fonction. Un Skov Olsen pas au top de sa forme devient alors remplaçant ou Yari Verschaeren, par exemple, est remplacé après une heure de jeu.

Vertonghen a raison, c'est de la folie. 40 matchs en championnat, la Coupe d'Europe et la Ligue des Nations entre les deux. Et en plus quelques matchs de Coupe nationale. Le Club Bruges a joué un nombre record de matchs cette saison : 63. C'est un rythme infernal, et c'est aussi la raison pour laquelle ils investissent autant dans un effectif plus large et de qualité.

Mais si vous ne vous appelez pas Hans Vanaken ou Brandon Mechele (qui ont tous les deux disputé 58 matchs complets), les joueurs ont également besoin de repos. Ils n'en auront certainement pas pendant l'hiver. Une trêve hivernale est prévue du 28 décembre au 7 janvier.

Oui, Vertonghen parle surtout de lui-même. Son corps de 37 ans ne peut plus encaisser 60 matchs par an. S'il continue, il devra peut-être faire une croix certaines rencontres. Mais il ne faut pas oublier que la Jupiler Pro League est une compétition dans laquelle beaucoup de jeunes talents sont formés.

Une trêve estivale plus courte en Belgique

Beaucoup de jeunes ne sont pas encore prêts physiquement pour cette succession de matchs avec si peu de repos. Cela signifie que les entraîneurs devront faire les bons choix et que les directeurs sportifs devront renforcer davantage leur effectif.

La trêve estivale en Jupiler Pro League est aussi plus courte que celle des autres grandes ligues. La Premier League ne débute que le 17 août la saison prochaine. Ils disputent également 38 matchs en championnat, mais avec plus de matchs en milieu de semaine et des effectifs prévus pour cela. Et là aussi, les critiques fusent.