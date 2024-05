Officiel : Dorian Dessoleil se relance enfin et signe en Challenger Pro League

Dorian Dessoleil (31 ans) s'est trouvé une nouvelle porte de sortie. L'ancien défenseur de Charleroi et de l'Antwerp signe aux Francs Borains.

Les Francs Borains, qui sont parvenus à se maintenir en Challenger Pro League cette saison, lancent déjà les grandes manoeuvres sur le mercato.

Ce vendredi, le club de Boussu a annoncé avoir trouvé un accord concernant le transfert de Dorian Dessoleil, 31 ans. Il a signé un contrat pour deux saisons (+ 1 en option).

Dessoleil quitte ainsi l'Antwerp, où il était en fin de contrat. Cela faisait deux saisons, depuis l'arrivée de Mark van Bommel, qu'il était cantonné à l'équipe U23.

L'ancien capitaine de Charleroi espère retrouver du temps de jeu et des sensations au sein des Francs Borains, 14e de la dernière saison de Challenger Pro League.

"Après une saison et demie compliquée, je sais que je vais retrouver le goût du foot dans un club familial. Le Borinage et Charleroi partagent les mêmes valeurs. Je veux m’amuser sur le terrain et montrer que j’ai encore pleinement ma place dans le foot pro", a réagi Dessoleil.