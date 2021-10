L'UEFA lance la procédure de désignation de l'Euro 2028

L'UEFA a annoncé via un communiqué avoir ouvert les candidatures pour l'Euro 2028, alors que l'Euro 2020 s'est tenu avec un an de retard et que le prochain aura lieu en Allemagne en 2024.

Après une édition événementielle aux quatre coins de l'Europe, l'UEFA revient à une formule plus classique et à un pays seul, l'Allemagne, dès 2024. Qui organisera ensuite l'Euro en 2028 ? Les candidatures sont ouvertes, et le seront jusqu'en mars 2022, a annoncé l'instance dirigeante du football européen ce mardi via un communiqué. Les conditions sont strictes puisque les pays en lice devront disposer de dix stades, dont au moins un doté de 60.000 places assises, un de 50.000 places, au moins quatre de 40.000 places et au moins trois de 30.000 places. Les candidatures communes sont autorisées, mais uniquement pour des pays voisins (ou "géographiquement compacts"), sans que l'UEFA puisse promettre une qualification automatique pour toutes les équipes alors concernées par la candidature.