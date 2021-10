Cristiano Ronaldo inarrêtable : "C'est dans mon ADN"

Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé avec le Portugal, portant son total de buts en sélection à 115. Un record qu'il compte continuer de creuser.

Après avoir dépassé Ali Daei en tête du classement des buteurs en sélection nationale, Cristiano Ronaldo a encore creusé l'écart avec un triplé face au Luxembourg. "Je l'ai dit, je chercherai toujours à en faire plus. C'est dans mon ADN", se réjouissait le Portugais après la victoire de son équipe (5-0).

La Seleçao est deuxième de son groupe, mais avec un match de moins que la Serbie qui compte un point de plus. Le Mondial 2022 n'est pas encore acquis, mais CR7 reste pleinement concentré : "C'est une autre victoire et un autre pas vers notre objectif, nous ne sommes jamais satisfaits et continuons à nous battre pour réussir", a-t-il ajouté en conférence de presse.