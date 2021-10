Un solide premier défi pour Karim Belhocine avec Courtrai: "Un gros match pour commencer"

C'est ce vendredi que Karim Belhocine entamera sa nouvelle aventure avec le KVK. Sur la pelouse du Club de Bruges.

Remercié par le Sporting de Charleroi en fin de saison dernière, Karim Belhocine a retrouvé de l'embauche du côté de Courtrai, où il a déjà été joueur, adjoint, T1 et Directeur Sportif par le passé.

Une nouvelle aventure qui s'ouvrira ce vendredi, avec un choc sur la pelouse du champion en titre. "Un gros match pour commencer", sourit-il au micro de Sporza. "On va jouer contre la meilleure équipe du pays, on connaît les qualités et les forces de cette équipe."

Et Karim Belhocine espère débuter par un joli coup au Jan Breydel. "Il faudra aller là-bas à 100%, jouer notre jeu, se bagarrer, être présents dans tous les compartiments du jeu. En football, quand on veut, rien n'est impossible et on fera le maximum", souligne-t-il.