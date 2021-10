Une victoire qui va "booster la confiance" des Zèbres

Le coach Edward Still repousse l'idée d'un "match référence", mais reconnaît que la victoire acquise par Charleroi contre Genk est importante pour le moral des troupes.

Sevré de victoire lors de leur trois dernières sorties en championnat, le Sporting de Charleroi avait besoin d'un succès pour relancer la machine, les Zèbres ont su délivrer le match qu'il fallait, devant leurs supporters, pour venir à bout du Racing Genk.

"Une prestation très complète"

C'est aussi l'avis d'Edward Still qui souligne "la prestation très complète" de ses troupes. "On a su gérer les différentes phases de la rencontre avec beaucoup de maturité, contre un adversaire dont on connaît tous la qualité", se réjouit-il.

Pourtant, le coach carolo refuse de parler d'un 'match référence'. "Chaque match est une référence et chaque match donne ses enseignements. Les victoires à Gand et à Ostende ont aussi été des références importantes. Mais c'est clair que cette victoire va nous donner énormément de confiance pour la suite", conclut Edward Still.