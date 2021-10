Carlo Ancelotti donne des nouvelles d'Eden Hazard : "Il en a vraiment marre"

Le Diable Rouge avait dû quitter le dernier rassemblement des Diables et il ne sera pas présent pour la rencontre de Ligue des Champions contre le Shakhtar.

On le croyait débarrassé de ses pépins physiques, mais ce n'est toujours pas le cas. Après avoir dû quitter le rassemblement des Diables suite à une blessure, Eden Hazard ne sera pas non plus présent pour affronter le Shakhtar dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti en a dit plus sur la situation de son joueur : "C'est une surcharge physique et non pas une blessure. Il en a vraiment marre mais je pense qu'il sera présent pour affronter le Barça ce dimanche ou Osasuna la semaine prochaine." Des nouvelles rassurantes donc.