Shamar Nicholson, toujours précieux pour le Sporting de Charleroi

La fracture de la pommette subie contre Bruges n'aura pas gêné longtemps Shamar Nicholson: masque vissé sur le visage, le Jamaïcain reste un atout offensif crucial pour le Sporting de Charleroi.

Buteur à Courtrai avant la trêve internationale, Shamar Nicholson a remis ça, dimanche soir. C'est lui, de la tête et en début de deuxième période, qui a montré le chemin de la victoire aux Zèbres contre le Racing Genk.

Son deuxième but masqué... "Je pense que ce masque me porte bonheur", sourit-il. "Quand je me suis blessé, c'était sur un coup de tête qui aurait pu finir au fond, mais Simon Mignolet avait fait un superbe arrêt. Mais avec le masque, je marque. D'ailleurs les autres l'appellent Shamask", lance encore l'attaquant jamaïcain.

Une titularisation surprise? "J'ai dit au coach que je me sentais prêt"

Au-delà de ça, le but inscrit dimanche soir était important pour Shamar Nicholson et, surtout, pour le Sporting de Charleroi. "C'est un sentiment incroyable. C'est notre deuxième victoire à la maison cette saison et une victoire importante, car on restait sur plusieurs déceptions et trois matchs sans victoire", confirme le meilleur buteur des Zèbres.

Un attaquant qui aurait pu ne pas jouer dimanche soir. Shamar Nicholson revenait en effet d'un long périple avec son équipe nationale. "Mais je n'étais pas étonné (d'être titulaire). Quand je suis revenu, j'ai parlé avec le coach et je lui ai dit que je me sentais bien et prêt à jouer."

La suite lui a donné raison, mais le Jamaïcain a déjà à l'esprit la prochaine destination des Zèbres: le Pairay de Seraing, vendredi soir. "Après une victoire, le match suivant est toujours important, pour entretenir la confiance. Il faudra donner le maximum pour être prêt et continuer sur la bonne voie", conclut-il.