🎥 Tessa Wullaert après la large victoire des Red Flames : "Ca aurait pu être plus que 7-0"

Les Red Flames ont déroulé jeudi soir face au Kosovo en enchaînant un deuxième 7-0 consécutif dans ces qualifications.

Jeudi soir, les Red Flames ont facilement décroché les trois points face au Kosovo dans ces qualifications pour le Mondial 2023. Les Belges vont donc se rendre en Norvège mardi avec le plein de confiance.

"Le but était de bien commencer, de mettre la pression et on a marqué directement. On a eu un match plutôt facile avec pas mal d'occasions. Ca aurait pu être plus que 7-0. On doit tirer le positif avant le match de mardi", a confié Tessa Wullaert à la RTBF après la rencontre.

"On a bien bougé, on a marqué des beaux buts et c'était très collectif. Mardi, on devra être plus compact avec le ballon. On doit être réaliste, on n'aura pas autant d'occasions qu'aujourd'hui. Si on en a une ou deux, il faudra les marquer."