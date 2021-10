David Alaba revient sur ton but au Camp Nou

L'ancien défenseur du Bayern a été décisif pour son premier Clasico.

A l'occasion du Clasico remporté par le Real Madrid sur la pelouse du FC Barcelone (2-1) dimanche en Liga, le défenseur central madrilène David Alaba (29 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison) a parfaitement lancé son équipe en ouvrant le score. A l'origine de l'action avec un ballon récupéré face à Memphis Depay, l'Autrichien a ensuite décoché une superbe frappe à l'entrée de la surface pour surprendre le gardien des Blaugrana Marc-André ter Stegen.

"Mon but ? C'est mon instinct. Je le sens quand je dois y aller et quand je dois rester derrière. Je suppose que c'est quelque chose d'instinctif. Je me sens bien après ce match. C'était mon premier Clasico, mon premier but... Je me sens chanceux et reconnaissant pour ce moment. Le plus important reste l'équipe, je suis heureux de ce succès et que l'on ai pu atteindre notre objectif", a savouré l'ancien du Bayern Munich face à la presse.