đŸŽ„ Cyril Ngonge revient sur son but somptueux

Auteur du but du week-end et peut-ĂȘtre mĂȘme de l'annĂ©e, Cyril Ngonge est revenu sur son sixiĂšme but de la saison au micro de Voo Sport.

C'est un but INCROYABLE et @cyrilngonge27 nous raconte comment il l'a vécu dans l'#EDO đŸ˜±



Déjà le but de l'année ❓ pic.twitter.com/NYA1o1DHvM — VOOsport (@VOOsport) October 26, 2021





