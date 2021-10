Le match à rejouer de la troisième journée de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille a débouché sur un nul (1-1) mercredi soir.

Buteur dès la 6e minute, Amine Gouiri a manqué le but du break lors d’un face-à-face avec le gardien Pau Lopez en première période. Un but qui aurait effectivement tout changé pour les Niçois, rattrapés avant la pause sur une réalisation de Dimitri Payet. Un résultat qui ne satisfait pas l’entraîneur des Aiglons Christophe Galtier.

"Il y a de la frustration, de la déception pour mes garçons qui ont fait un match intense trois jours après celui de Lyon (3-2). Dans la chronologie du match, avec nos occasions de but, j'estime que mes joueurs auraient mérité de l'emporter. On a eu une très grosse première demi-heure, ça les a mis en difficulté. Si on avait pu aggraver le score, sûrement le match aurait été différent", a regretté le coach du Gym après la rencontre.