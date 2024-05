Du très solide : un adversaire de la Belgique à l'Euro dévoile sa sélection

Qualifiée pour l'Euro 2024 en terminant à la première place de son groupe de qualifications, la Belgique a été versée dans le groupe E.

Les Diables Rouges affronteront la Slovaquie, la Roumanie ainsi que l'Ukraine en phases de poules. L'Ukraine, considérée comme le concurrent potentiel des Belges à la première place du groupe, a dévoilé ce jeudi sa liste pour la compétition.

Sergiy Rebrov, ancien joueur national qui était présent lors de l'épopée en Coupe du monde en 2006, a ainsi sélectionné un groupe de 26 joueurs.

Dans cette sélection, on retrouve quelques noms bien connus de notre championnat : Bohdan Mykhailichenko (ex-Anderlecht), Serhii Sydorchuk (Westerlo), Ruslan Malynovskyi (ex-Genk) et Roman Yaremchuk (Valence, prêté par le Club de Bruges). Citons également les stars Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Mykhailo Mudryk (Chelsea) ou Andrii Lunin (Real Madrid).

L'Ukraine affrontera la Roumanie le 17 juin, la Slovaquie le 21 juin et la Belgique le 26 juin. Cette dernière rencontre de la phase de poules face aux Belges pourrait décider de la première place, ou même d'une qualification/élimination dans la suite du tournoi.

🚨 Serhiy Rebrov announced the squad for the training camp and friendly matches before Euro-2024



⚔️ 03.06. 🇩🇪 - 🇺🇦

⚔️ 07.06 🇵🇱 - 🇺🇦

⚔️ 11.06 🇲🇩 - 🇺🇦



‼️ The final squad list of the national team of Ukraine for Euro-2024 will be announced on June 7. pic.twitter.com/vBKg1SuNFo