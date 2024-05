Charleroi déjà proche d'un accord pour un transfert cet été ?

Reversé en Play-downs, le Sporting de Charleroi est parvenu à se maintenir en Pro League. Le club devra reconstruire son effectif cet été.

Plusieurs départs sont à attendre du côté de Charleroi. Les deux piliers que sont Damien Marcq et Marco Ilaimaharitra ne prolongeront pas leur contrat au Sporting. Le jeune Martin Wasinski ne sera lui non plus pas conservé.

De plus, le gardien titulaire Hervé Koffi ne devrait pas rester au Sporting. Le Burkinabé est cité avec insistance du côté du RC Lens, en Ligue 1.

Du côté des arrivées potentielles, c'est un peu le calme plat. Cependant, les médias tunisiens renseignent que Charleroi ciblerait Louay Trayi.

Le milieu de terrain de 19 ans évolue à l'AS Monastir, en D1 tunisienne. Il a été international U18 avec la Tunisie - appelé mais sans jouer.

Charleroi aurait trouvé un terrain d'entente avec l'AS Monastir. Grenoble et Laval (en Ligue 2) seraient également en discussions avec l'équipe tunisienne.