Les actionnaires de l'Immobilière du Standard annoncent la couleur après la saisie des actions de 777 Partners : "De nouvelles actions sont possibles"

Le Standard de Liège a connu de nombreux remous ces dernières semaines. Le propriétaire du club, 777 Partners, a été attaqué en justice par Bruno Venanzi et l'immobilière pour non-respect de paiement.

Comme nous vous l'expliquions il y a quelques jours, l'ancien président Bruno Venanzi et l'immobilière du club ont réagi suite au défaut de paiement de la part de 777 Partners à hauteur de 3,5 millions d'euros.

La solution a alors été de déposer une requête afin de saisir provisoirement les actions de 777 Partners. Ce jeudi, nous avons appris que cette requête a bel et bien abouti.

Les avoirs du Standard gelés : l'immobilière du club réagit

Le juge des saisies du tribunal de première instance de Liège a donné raison à Venanzi et à l'immobilière du club. L'ensemble des avoirs que possède 777 Partners en Belgique - et donc les avoirs du club - a été saisi à titre conservatoire.

Dans un communiqué, les (anciens) actionnaires de l'immobilière ont tenu à réagir et à clarifier leurs intentions. "Faisant suite à la saisie des avoirs de 777 dont les actions de l'Immobilière et du Club ainsi que des comptes en Belgique, nous espérons que cette démarche incitera 777 et/ou son manager de crise à répondre à nos questions et demandes, jusqu'ici ignorées."

777 Partners sera très probablement en incapacité de réaliser le paiement demandé. L'Immobilière annonce qu'elle envisage d'autres actions. "Sans réponse de leur part, nous engagerons de nouvelles actions pour protéger nos intérêts et ceux du Standard de Liège."

"Notre priorité est d'assurer la continuité et la stabilité du Club à court, moyen et long terme. Nous sommes à la disposition de la direction du Club pour l'aider dans la recherche d'une solution pérenne pour le Standard de Liège", relate la Dernière Heure.