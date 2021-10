L'organisateur du vol d'Emiliano Sala reconnu coupable

David Henderson a été reconnu coupable de négligence lors de l'organisation du vol d'Emiliano Sala

Le 21 janvier dernier, Emiliano Sala perdait la vie après un terrible accident d'avion alors qu'il rejoignait Cardiff pour y signer son contrat et rejoindre la Premier League. Près de trois ans après les faits, David Henderson, l'organisateur du vol, a été reconnu coupable par le jury populaire de négligence et de mise en danger de l'appareil, et encourt jusqu'à cinq ans de prison. Sa peine doit être prononcée le 12 novembre prochain.