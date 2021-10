Eden Hazard ciblé par le "nouveau riche" du football mondial ?

Eden Hazard n'est plus en odeur de sainteté au Real Madrid, et un départ (cet hiver ou l'été prochain) n'est pas à exclure. Pour un retour à Chelsea ? Pas nécessairement.

Alors que les rumeurs le renvoyant à Chelsea ne datent pas d'hier, c'est désormais, selon ESPN, Newcastle United qui serait sur les rangs pour Eden Hazard : le nouveau riche du football anglais et mondial, racheté par le Fonds d'investissement saoudien, se chercherait un grand nom, une figure de proue pour son projet, et Hazard correspond à ce profil sans être inaccessible sur le plan financier.

Chelsea, de son côté, ne mettrait pas plus de 40 millions pour un éventuel retour de Hazard, alors que Newcastle pourrait a priori. dépasser ce montant et rencontrer les demandes du Real Madrid qui seraient de 50 millions d'euros. Newcastle United souhaite se renforcer dès cet hiver et dispose d'une enveloppe de 200 millions d'euros pour ses transferts.