Nelson Azevedo : "Ca fait un petit quelque chose de retrouver Anderlecht"

Nelson Azevedo, formé à Neerpede et qui a même pu disputer une mi-temps à l'époque sous la vareuse mauve, a pu retrouver ses anciennes couleurs.

Pourtant, pour l'occasion, Nelson Azevedo en a pris sept. "Ca ne m'était jamais arrivé dans ma carrière. Ils étaient trop forts pour nous, on a essayé de tirer notre épingle du jeu mais c'était compliqué", reconnaît-il. Il a tout de même profité de l'instant : "Ca fait un pincement au coeur en montant sur le terrain, c'est vrai. De revoir le maillot d'Anderlecht, et même les supporters avec qui j'ai de bons souvenirs".

Azevedo avait disputé 45 minutes pour le RSCA en 2018, sous Hein Vanhaezebrouck. Et il n'était pas le seul ex-Mauve chez les Loups. "Bien sûr, on en a parlé dès le tirage, ça fait quelque chose. Tu as envie de te montrer. J'ai réussi quelques gestes, ça fait plaisir. Celui qui m'a le plus impressionné sur le terrain ? Je dirais Olsson. Il est facile. Le back gauche aussi, Gomez", déclare le jeune louviérois.

"Je ne connais plus grand monde à Anderlecht, mais j'ai bien connu Francis Amuzu, Yari Verschaeren même s'il n'était pas là aujourd'hui. Antoine Colassin (absent de la feuille de match, nda) était là aussi, je l'ai croisé. Ils m'ont souhaité bonne chance pour le championnat. Ce sera un autre niveau", conclut Azevedo en souriant.