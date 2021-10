Kompany veut qu'Anderlecht garde les pieds sur terre: "Le plus important, c'est toujours le prochain match"

En deux rencontres, le Sporting d'Anderlecht a aligné les buts et a repris de la confiance.

4-2 contre le Beerschot, 1-7 à La Louvière: en une semaine Anderlecht a pris de la confiance et un boost mental. Mais Kompany insiste sur le fait que cela ne doit pas rendre tout le monde complètement fou. "Le plus important, c'est toujours le prochain match. Notre priorité, c'est maintenant de battre OHL. En tant qu'entraîneur, mon devoir est de rester prudent à propos du jeu et de la confiance. En interne, on peut devenir de plus en plus pointilleux, mais en public nous devons rester modestes. Lors des dix dernières rencontres, nos prestations étaient bonnes, mais les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur. C'est pour cela qu'il faut rester prudent, aucun match n'est gagné d'avance".

En début de saison, Kompany avait beaucoup parlé d'automatismes. Mais depuis quelques semaines, il y a une rotation entre Zirkzee, Kouamé et Raman. "Est-ce que je dois trouver un duo régulier et complémentaire? Je crois en une saine concurrence, c'ets ce qu'il se passe pour le moment. J'espère que nos continuerons à discuter, toute la saison, du meilleur duo pour l'attaque d'Anderlecht".

Quel duo sera sur le terrain face au Louvain de Marc Brys? réponse dimanche.