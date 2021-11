🎥 Un coach touché par une balle en plein match en Argentine

Mauricio Romero, l'entraîneur de Ferro Carril Oeste a été touché par une balle en plein match ce dimanche. Heureusement, celle-ci n'a pas atteint une zone vitale et a seulement frôlé l'aisselle gauche. Le coach a pu être soigné dans les vestiaires. Le président du club de Huracán, Rafael Giardini, vient d'ailleurs de démissionner.

Incredible scenes today in Argentina's 4th tier (Torneo Federal A) as Ferro General Pico manager Mauricio Romero was shot in the shoulder during their game with Huracán Las Heras



