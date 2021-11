Des supporters de Manchester United ont été agressés à Bergame

Des fans anglais ont été pris pour cibles dans un bar à Bergame à la veille de la rencontre de Ligue des champions entre l'Atalanta et Manchester United.

Présents à Bergame avant le match entre l'Atalanta et Manchester United en Ligue des champions, des supporters des Red Devils ont été agressés ce lundi, comme le rapporte la Gazetta dello Sport.

Le visage caché par des cagoules et des écharpes, un groupe d'une vingtaine d'individus a utilisé un fumigène et d'autres projectiles dans un bar où se trouvaient plusieurs supporters anglais. Un supporter et une serveuse auraient été blessés. Une enquête est en cours à l'aide notamment des images de vidéo-surveillance.