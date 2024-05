Le MVP de la saison rêve d'un transfert : "Je suis prêt à passer un palier"

Cameron Puertas s'est complètement révélé cette saison sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise. Le milieu de terrain a été élu joueur de l'année.

Bien que l'Union n'ait finalement pas remporté le championnat, ils ont réalisé de superbes résultats durant l'ensemble de la saison. Leur MVP ?

Cameron Puertas, sans aucun doute. Le milieu de terrain Hispano-Suisse est passé du rôle de réserviste à celui d'homme providentiel. "Ce sont beaucoup d’émotions. Je repense aux années où je n’ai pas trop joué et où j’étais dans le dur. C’est un trophée que je dédie à toutes les personnes qui m’ont soutenu", a déclaré Puertas à la RTBF après son trophée de joueur de l'année.

Puertas a brillé cette saison, avec 14 buts marqués et 23 assists délivrés. "C’est ce dont je suis le plus fier cette année. A côté des statistiques, des buts, les matchs gagnés, j’ai réussi à être régulier. C’est important de parvenir à garder un haut niveau dans le foot actuel et j’espère continuer comme ça", a-t-il continué.

Forcément, une telle saison a dû attirer plusieurs regards de clubs étrangers. Cameron Puertas restera-t-il en Belgique cet été ? Il a répondu sans détour.

"Mon futur ? Ce seront d’abord des bonnes vacances bien méritées. On verra ensuite ce qui arrive mais je me sens prêt à passer un palier. L’Espagne, l’Angleterre, je suis preneur de tous les pays de foot."