Alexander Blessin restera-t-il à l'Union ? La déclaration énigmatique sur son avenir

En seulement une saison, Alexander Blessin a fait des miracles à la tête de l'Union. Le coach allemand serait-il déjà tenté par un nouveau challenge ?

L'Union avait besoin d'un nouveau guide après le départ de Karel Geraerts. Ils se sont alors tournés vers Alexander Blessin, qui connaissait bien le championnat belge de son passage à Ostende.

Les résultats ne se sont pas fait attendre. L'Union a largement dominé la phase classique du championnat et, sans une période de moins bien en Play-offs, auraient sans aucun doute remporté le titre. Ils se sont néanmoins consolés avec la Coupe de Belgique.

Questionné sur son avenir auparavant, Alexander Blessin avait expliqué vouloir rester à l'Union. Il a jeté un petit flou ce lundi, après sa victoire au trophée de l'entraîneur de l'année.

"Je n’ai pas de programme pour les prochains jours. Je vais juste profiter avec ma famille. Il sera temps ensuite de prendre une décision sur ce qu’il se passera", relate Sudinfo.

"Ce lundi, on a eu une bonne conversation avec Alex Muzio, Chris O’Loughlin et Philippe Bormans concernant la saison prochaine. J’aime travailler avec eux. J’aime ce club", a continué Blessin. "Quand tu as un si bon club et de si bonnes personnes derrière toi, il doit vraiment arriver une grande chose pour que tu changes d’avis..."