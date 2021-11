Gourvennec sous le charme de David: "Il sait faire mal à l'adversaire"

L'ancien attaquant de La Gantoise ets une nouvelle fois déterminant avec le LOSC.

En grande forme depuis le début de la saison, Jonathan David (21 ans, 16 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) va devoir prendre les clés de l'attaque de Lille à Séville, ce mardi en Ligue des Champions, en l'absence de Burak Yilmaz, malade. De son côté, l'entraîneur du club nordiste, Jocelyn Gourvennec, a largement encensé le buteur canadien.

"Il pourrait même avoir plus de buts parce qu'il a eu des occasions très nettes où il n'a pas marqué. Il est dans la continuité de la saison dernière, où il avait mis son premier but en novembre mais il avait enchaîné ensuite. Il y a beaucoup de relâchement. En même temps, il met beaucoup d'impact. Il a les deux et il a cette capacité à faire mal à l'adversaire. Il travaille aussi beaucoup pour l'équipe, en pressant beaucoup. C'est un garçon qui fait quasiment douze kilomètres par match. C'est très rare pour un attaquant. Il est important pour nous", a indiqué le manager lillois en conférence de presse.

Actuel meilleur buteur de Ligue 1, David n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en C1.