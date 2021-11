Julen Lopetegui : "C'est une mauvaise nuit pour tout le monde"

Ce mardi, le FC Séville a été renversé par Lille (1-2) à l'occasion de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Avec seulement 3 points, le club andalou occupe la dernière place de cette poule G.

Déçu de la prestation de ses joueurs, Julen Lopetegui n'a pas caché sa frustration en conférence de presse.

"Le bilan du match est négatif. On a perdu trois points, on s'est compliqué le chemin vers la qualification. Ce n'est pas impossible, mais ce sera compliqué. Il y a l'action du possible penalty, puis le penalty, et à partir de là, on s'est perdu. On a manqué de contrôle, de sérénité, on a laissé le match nous échapper. En seconde période, on était très nerveux, trop dans la précipitation. Je suis le responsable de notre seconde période. C'est une mauvaise nuit, pour tout le monde", a lâché l'entraîneur du club andalou.