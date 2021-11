Youth League : les U19 du Club de Bruges réalisent l'exploit contre City au terme d'une remontée folle !

Les jeunes Brugeois réalisent une campagne européenne assez impressionnantes et peuvent encore espérer une qualification pour les 1/8es de finale de la compétition.

Le Club de Bruges a déjà réalisé la première sensation de ce mercredi en coupe d'Europe. En déplacement du côté de Manchester City, les U19 ont réalisé l'exploit de s'imposer 3-5 au terme d'une rencontre complètement folle.

Peu après l'heure de jeu, on croyait déjà le match plié pour les Brugeois : City menait déjà 3-1 grâce à un triplé de James McAtee. Mais c'était sans compter sur le courage l'abnégation des hommes de l'entraîneur Rik De Mil. En l'espace de quinze minutes, les Blauw & Zwart renversaient totalement la rencontre en inscrivant trois buts. Sandra (déjà auteur du premier but), Engels et Audoor permettaient aux Brugeois de mener 3-4 à cinq minutes du terme avant Servais n'inscrive le cinquième et dernier but dans les toutes dernières secondes de la rencontre.

Les jeunes Brugeois ont réalisé un grand exploit face à l'équipe du Belge Romeo Lavia, qui a joué l'intégralité de la rencontre. Les U19 du Club de Bruges partagent désormais la tête de leur groupe avec le PSG, qui comptent comme eux huit unités. La bande à Rik de Mil a effectué un pas important vers la qualification pour les 1/8es, à condition de gérer convenablement les deux dernières rencontres au PSG et face à Leipzig.