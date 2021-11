Alphonse Areola repris en équipe de France, Didier Deschamps se justifie

Le gardien de West Ham a été choisi par le sélectionneur de l'équipe de France afin de remplacer Mike Maignan, blessé, pour le rassemblement de novembre.

Doublure de Lukasz Fabianski à West Ham, Alphonse Areola (28 ans, 3 sélections) a très peu joué cette saison puisqu'il a seulement été aligné durant les matchs de coupes (4 apparitions cette saison). Mais le portier a tout de même été repris chez les Bleus par Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France s'est justifié en conférence de presse.

"Pourquoi Areola et pas Meslier ? Meslier fait partie de la génération des espoirs, où il a un rôle important avec des objectifs importants. Alphonse ne joue pas tous les matchs, mais il est performant sur les matchs qu'il joue. Il n'a pas pris de buts sur quatre matchs disputés. Il reste sur une très bonne performance face à Manchester City (0-0), en Cup. Il n'a pas le temps de jeu d'un titulaire, mais il joue. Puis Alphonse a un vécu avec nous, il est déjà venu et a été performant quand il a joué. Cela me semble logique de le rappeler", a confié le technicien français.