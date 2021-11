Jordi Condom sait ce que Seraing doit faire pour battre La Gantoise

Ce dimanche, le RFC Seraing reçoit La Gantoise lors de la quatorzième journée de Jupiler Pro League.

Le groupe sérésien est au complet pour la réception de La Gantoise, à l'exception d'un joueur. "Ali Sanogo est indisponible. Toutefois, il a participé au toro et à la première partie de l'entraînement. Mais il est très loin d'être à 100%", a expliqué Jordi Condom en conférence de presse.

"On doit essayer de diminuer cette proportion d'erreur, mais cela prend du temps"

La défaite au Beerschot, concurrent direct dans la course au maintien a été difficile à digérer. "Comme toutes les défaites, mais la semaine a été longue et nous avons eu le temps pour réfléchir et parler entre nous. Comme l'équipe a très peu d'expérience, l'erreur peut venir de n'importe où. On doit essayer de diminuer cette proportion d'erreur, mais cela prend du temps", a prévenu le technicien espagnol.

"Les joueurs gantois sur le banc, c'est la valeur et le budget de notre équipe"

Le RFC Seraing affiche un piètre bilan de 3 points sur 21 et aura à coeur de renouer avec la victoire après trois défaites consécutives. Ce match contre La Gantoise vient peut-être au bon moment. Au suprlus, les Métallos ont toujours gagné avant une trêve ( à Eupen et contre Zulte Waregem). "Jamais deux sans trois, c'est vrai et j'espère que cela se confirmera", a souligné l'ancien coach d'Eupen en souriant. "Nous devons tous travailler ensemble contre cette équipe du top. C'est La Gantoise en face, mais si on donne la meilleure version de nous-mêmes, on peut battre tout le monde à la maison. Les joueurs gantois sur le banc, c'est la valeur et le budget de notre équipe... Jouer contre une telle équipe donne aussi beaucoup de motivation au groupe car ils vont se mesurer à l'une des meilleures équipes de D1A et qui évoluent sur la scène européenne. L'envie de faire quelque chose sera bien présente", a conclu Jordi Condom.