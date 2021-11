Mourinho veut deux joueurs du Real mais pas Eden Hazard

José Mourinho connait bien évidemment très bien certains joueurs du Real Madrid.

Arrivé l'été dernier sur le banc de l'AS Rome, José Mourinho souhaite renforcer son équipe, actuelle 4e de Serie A, durant le prochain mercato hivernal. Selon le Corriere dello Sport, le technicien portugais cherche un défenseur central, un latéral droit et un milieu de terrain.

Et à en croire le journal italien, le "Special One" cible deux joueurs du Real Madrid : Nacho (31 ans, 10 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) et Dani Ceballos (25 ans). Si le premier s'annonce difficile à déloger, le second a plus de chances de voir la porte s'ouvrir. De retour d'un prêt à Arsenal, le milieu espagnol se remet d'une blessure à la cheville et ne sera pas retenu par la Casa Blanca.