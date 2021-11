Le PSG s'est fait peur à Bordeaux

Bien parti pour assurer une victoire tranquille, le PSG s'en est finalement sorti de justesse.

Avec un doublé de Neymar et un but de Kylian Mbappé, le PSG pensait être à l'abri à l'heure de jeu, mais les Parisiens ont pourtant tremblé dans les dernières minutes de jeu. Elis a réduit une première fois le score à 15 minutes du terme et Niang a inscrit le deuxième but bordelais dans les arrêts de jeu.

Mais le PSG a tenu le bon bout et s'offre onzième victoire en treize matchs de championnat. Avec 34 unités, les Parisiens conservent dix points d'avance sur Lens, mais Nice et Marseille peuvent encore passer devant les Nordistes en cas de succès dimanche.