David Okereke offre une précieuse victoire à Venise, nouvelle déconvenue pour la Roma de Mourinho

Le promu s'écarte de la zone rouge en Serie A.

Match à rebondissements pour ouvrir le programme de ce dimanche en Serie A. Mattia Caldara avait ouvert le score pour Venezia contre la Roma, après trois minutes de jeu à peine. Mais Eldor Shomurodov et Tammy Abraham ont permis aux Romains de passer devant juste avant la pause.

Le plus dur n'était pourtant pas fait pour les troupes de José Mourinho. Mattia Aramu a égalisé sur penalty et c'est David Okereke qui a offert la victoire aux Vénitiens à 15 minutes du coup de sifflet final (3-2). Le but de l'attaquant prêté par Bruges permet à Venise de prendre trois points d'avance sur la 18e place de la Sampdoria. Cinquième, la Rome pourrait voir le top 4 s'échapper.