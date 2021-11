EreDivisie: sans Vertessen, le PSV enchaîne

Nouvelle large victoire pour le PSV en EreDivisie.

Giflé par l'Ajax il y a deux semaines, le PSV aura bien réagi avant la trêve internationale. Les joueurs d'EIndhoven s'étaient déjà imposés largement contre Twente la semaine dernière (5-2), ils ont remis ça sur la pelouse du Fortuna Sittard (1-4).

Blessé, Yorbe Vertessen n'a pas participé à la rencontre. Un doublé de Bruma et des buts de Ritsou Doan et d'Ibrahim Sangaré ont permis au PSV de faire la différence. Au classement, le club d'Eindhoven (27 points) prend provisoirement la tête, en attendant le résultat de l'Ajax, qui reçoit Go Ahead Eagles, dimanche soir.