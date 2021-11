Pas de vainqueur dans le derby de Milan

Les débats se sont calmés après 25 minutes de très haute intensité.

Les deux équipes de Milan se sont quittées dos à dos dans une ambiance des grands soirs à San Siro. Après seulement dix minutes, l'ancien joueur de l'AC Hakan Calhanoglu est accroché dans le rectangle par Kessié après que ce dernier n'ait bêtement perdu la balle au milieu de terrain. Le milieu de terrain turc se charge de la conversion et met les siens aux commandes.

Dix minutes plus tard, De Vrij reprend malencontreusement un corner Milanais et remet les deux équipes à égalité. A la 27e minute, l'Inter reçoit un nouveau penalty, mais Tatarusanu part du bon côté et stoppe l'envoi de Lautaro Martinez.

Mis à part cinq minutes de domination de l'Inter en fin de première période, les débats se sont ensuite calmés malgré une légère domination des Nerazzurri, même si Saelemakers, monté à l'heure de jeu, aurait pu donner la victoire aux hommes de Pioli si son envoi de loin en fin de rencontre n'avait pas trouvé le poteau d'Handanovic.

Au classement, Milan ne prend pas de retard sur Naples qui a également perdu des plumes ce week-end.