Didier Deschamps doit (encore) s'expliquer à propos de Giroud

Le sélectionneur des Bleus a dû répondre à plusieurs questions concernant Olivier Giroud.

Depuis plusieurs semaines, l'attaquant de l'AC Milan Olivier Giroud (35 ans, 110 sélections et 46 buts) s'exprime beaucoup dans les médias pour livrer son ressenti par rapport à son absence en équipe de France depuis l'échec à l'Euro cet été. De son côté, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps n'a aucun souci avec les propos de l'ancien joueur de Chelsea.

"Si je peux lui tenir rigueur de ses déclarations ? Ah non, chaque joueur est libre de s'exprimer, de donner son ressenti et son avis par rapport à sa propre situation. Le plus important pour moi, ce sont les discussions directes avec les joueurs. Voilà, et Olivier sait", a insisté le technicien tricolore en conférence de presse ce lundi. Une vraie mise au point sur la situation de Giroud.

Ce qui est tout de même extraordinaire, c'est que pendant près de 4 ans Deschamps a dû se justifier de prendre Giroud, alors que maintenant il doit se justifier de ne plus le sélectionner. Ils sont fous ces Français.