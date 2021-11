John van den Brom critique: "Nous ne méritions pas ce partage"

Après l'excellent partage contre West Ham en Europa League, le Racing Genk en a concocté un autre, beaucoup moins réjouissant, en Pro League.

On voulait surfer sur le bon résultat et le bon match de jeudi, mais on a vu aujourd'hui que nous n'étions pas prêts pour ce match", regrette John van den Brom, après le partage arraché par Genk, en fin de match, contre le Cercle.

"Pour gagner une rencontre, il faut au minimum être aussi bon que ton adversaire. Ca n'a pas été le cas du début à la fin... Nous avons été mis en difficulté du début à la fin et on peut être content avec un point, que nous n'avons absolument pas mérité. Le seul point positif, c'est le beau but que nous avons marqué."