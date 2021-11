Manchester United garde encore sa confiance en Solskjaer

Malgré la défaite des Red Devils lors du derby contre Manchester City, le Norvégien peut toujours compter sur la confiance de sa direction.

Ole Gunnar Solskjaer n'est pas encore prêt de quitter son poste de T1 à Manchester United. Selon The Guardian, la direction des Red Devils fait toujours confiance à son entraîneur malgré le nul arraché in extremis contre l'Atalanta en Ligue des Champions et la triste défaite lors du derby face à Manchester City.

Le Norvégien devrait être présent sur le banc pour affronter Watford, rencontre de la 12e journée de Premier League qui se déroulera juste après la trêve internationale. Une défaite face aux Hornets de Christian Kabasele pourrait par contre bien sceller l'avenir de Solskjaer.