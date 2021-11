Dries Mertens de retour pour sa dernière ligne droite ? "Cela peut être mon dernier tournoi, oui"

Dries Mertens aura déjà 35 ans au Mondial 2022. Difficile de l'imaginer aller plus loin que le Qatar.

Son absence en Ligue des Nations a d'autant plus touché l'attaquant du Napoli qu'il sait bien qu'il s'agissait là d'une de ses dernières occasions de remporter un trophée avec les Diables Rouges. "Ca m'a vraiment déçu, même si je comprenais bien sûr que je n'avais pas assez de rythme de jeu. Et de les voir perdre en ayant mené 2-0, c'est rageant. J'aurais voulu être là pour aider l'équipe", regrette Dries Mertens en conférence de presse ce mercredi.

"Je sentais que ça pouvait être pour nous, qu'on pouvait faire quelque chose. C'était notre ambition, ce sont des grands matchs et tu veux toujours les jouer. Dommage". Désormais, les regards sont tournés vers 2022. "Est-ce que ce sera le tournoi de la dernière chance ? Peut-être pour moi, oui. Peut-être pour d'autres joueurs. Mais pas pour la Belgique", nuance Mertens. "Les jeunes qui arrivent sont forts aussi, hein ! Ca fait plaisir de voir autant de qualité arriver en sélection. Et la Fédération elle-même a bien progressé depuis mes débuts, tout s'est professionnalisé". Un Mertens optimiste, donc. "Et je continuerai à tout donner pour être là dans un an et amener à l'équipe", conclut-il.