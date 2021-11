Karim Benzema écarté de l'Equipe de France en cas de sanction judiciaire ?

Le président de la Fédération Française de Football a rassuré l'attaquant du Real Madrid.

Karim Benzema est à titre individuel sur un nuage en Equipe de France, où il est revenu pour redevenir un pilier et empiler les buts. L'attaquant du Real Madrid ne fait plus le moindre doute dans les sélections de Didier Deschamps, et continuera probablement jusqu'au Mondial 2022. Mais Benzema est toujours sous le coup de poursuites judiciaires dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, avec une potentielle sanction qui pourrait tomber.

Le jugement sera rendu le 24 novembre, mais Noël Le Graët, président de la FFF, a rassuré Karim Benzema : "Karim Benzema ne sera pas exclu par rapport à sa sanction judiciaire, le sélectionneur restera responsable de sa sélection. Même en cas de peine de prison avec sursis, il pourra faire appel. Sa convocation dans les mois à venir ne sera pas liée à cette décision judiciaire", affirme-t-il dans Le Parisien.