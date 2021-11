Le message de Pogba après sa blessure: "Je reviendrai encore plus fort"

Le Français s'est blessé avec les Bleus lors d'un entraînement avec l'équipe de France.

Touché à la cuisse droite lors de l'entraînement avec l’équipe de France lundi, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba (28 ans, 9 matchs en Premier League cette saison) pourrait être absent entre 8 et 10 semaines. Malgré ce possible coup dur, l'international français a tenu un discours positif sur le réseau social Instagram afin de rassurer les fans des Red Devils.

"Comme vous pouvez le voir, je me suis un peu blessé, en espérant rien de trop grave. Je vais probablement faire un autre examen dans les jours à venir pour voir à quel point c'est mauvais. Mais nous sommes là, nous allons revenir en force, vous le savez déjà. Ne perdons pas la foi, ne perdons pas notre positivité. On garde le sourire, tout arrive pour une raison, on va revenir et on continue. C'est comme ça. Merci encore pour votre soutien", a lancé Pogba.